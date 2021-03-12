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محافظات

سفير الفاتيكان يدعو سياح العالم لزيارة الغردقة: أرض السلام وبلد مضيافة

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:39 ص
سفير الفاتيكان يدعو
سفير الفاتيكان يدعو سياح العالم لزيارة الغردقة
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إبراهيم جادالله
وجه نيقولاوس هنرى، سفير الفاتيكان بمصر، خلال زيارته لمدينة الغردقة، رسالة لسياح العالم من داخل كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك بالغردقة، قائلا: "تعالوا زوروا مصر.. بلد جميلة آمنة ومضيافة".

وأضاف سفير الفاتيكان خلال كلمته بحفل استقبال بكنيسة القديس يوسف بحضور القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين المسيحى والإسلامى، وأعضاء مجلس النواب، أن الغردقة من المحافظات التى لها طقس مميز وليس له مثيل .

وقدم سفير الفاتيكان، الشكر للجهات المختلفة على استقباله الحافل بالغردقة، مؤكدا أنه متواجد في القاهرة منذ قرابة عام بتفويض من قداسة البابا، وأن مصر من البلاد التى يحبها ويفضل البقاء لها، وأن زيارته اليوم للغردقة هى الأولى فى كنيسة القديس يوسف استكمالا لزيارته السابقة لإيبارشية طيبة والتى تضم قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

وتابع: أن الزيارة فى ذلك التوقيت الصعب التى تمر بها البلاد نظرًا لجائحة كورونا جاءت وذلك لنقل صورة عن جمال الطبيعة فى الغردقة وبغرض رسالة للعالم بأن مدينة الغردقة السياحية آمنة وتشهد طفرة معمارية إنشائية رغم الظروف القاسية فى تلك الفترة في مواجهة فيروس كورونا.

ودعا شعوب العالم لزيارة مصر فهى من أجمل مناطق العالم، مؤكدا أنك ترى بعينك الأمن والأمان وتنعم بجمال الطبيعة، لافتًا إلى حرص عائلته على زيارة مصر، واصفا إياها البلد المضياف وأرض السلام وشعب مصر جميل.

وأشار إلى أن رسالة قداسة بابا الفاتيكان بأنه يصلى للجميع من أجل الإنسانية، وأن رسالة الأديان هى الأخوة والإنسانية بين الشعوب، وأن مصر بلد الأديان السماوية واستقبلت موسى والعائلة المقدسة وهى بلد الأمن والأمان.
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