بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الباتيه بالجبنة

نقدم لك طريقة عمل الباتيه بالجبنة بأسهل الخطوات.

المقادير :

2 ونص كوب دقيق

ملعقه كبيره خميره فوريه

معلقه كبيره بيكنج بودر

رشه ملح

رشه سكر

رشه فانيليا

بيضه

علبه زبادي

ربع كوب زيت

نص كوب لبن

نص معلقه خل





الطريقه :

يوضع الدقيق في إناء وعليه رشه ملح ورشه سكر والبيكنج بودر ونقوم بتقليبهم جيدا ثم نضع الخميره الفوريه في معلقتين من الماء لكي تذوب ونضعهم على الخليط ونضع الزيت واللبن والزبادي ثم نقوم بخلطهم جميعا.. ووضع قليل من الماء الدافئ اذا احتاج الخليط الي ذلك ونقوم بتدليك العجينه جيدا لمده خمس دقائق ثم تترك العجينه لتخمر لمده نصف ساعه وتغطي جيدا ب استرتش، ثم نقوم بعد التخمير.. بتقطيعها إلى قطع كبيره كل قطعه تُفرد وتقطع مثل قطع البيتزا ( مثلثات) الي ٨ قطع.



