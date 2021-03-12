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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الباتيه بالجبنة

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نقدم لك طريقة عمل الباتيه بالجبنة بأسهل الخطوات.
 
المقادير :
2 ونص كوب دقيق
ملعقه كبيره خميره فوريه
معلقه كبيره بيكنج بودر
رشه ملح
رشه سكر
رشه فانيليا
بيضه
علبه زبادي
ربع كوب زيت
نص كوب لبن
نص معلقه خل

الطريقه :
يوضع الدقيق في إناء وعليه رشه  ملح ورشه سكر والبيكنج بودر ونقوم بتقليبهم جيدا ثم نضع الخميره الفوريه في معلقتين من الماء  لكي تذوب ونضعهم على الخليط ونضع الزيت واللبن والزبادي ثم نقوم بخلطهم جميعا.. ووضع قليل من الماء الدافئ اذا احتاج الخليط الي ذلك ونقوم بتدليك العجينه جيدا لمده خمس دقائق ثم تترك العجينه لتخمر لمده نصف ساعه وتغطي جيدا ب استرتش، ثم نقوم بعد التخمير.. بتقطيعها إلى قطع كبيره كل قطعه تُفرد وتقطع مثل قطع البيتزا ( مثلثات) الي ٨ قطع.

وكل قطعه توضع فيها الجبن وتُلف من الطرف الاكبر الي الطرف الاصغر ثم توضع علي صاج.. إما مدهون ب زيت او عليه ورق زبده وتضع عليها جميع قطع الباتيه كل قطعه بعيده عن الاخري بمسافه صغيره حتي لا تلتصق ببعضها ثم نأتي بالبيضه ونضربها مع رشه الفانيليا ونصف معلقه خل ( لمنع رائحه البيض) ونقوم بدهن وش الباتيه بالفرشه ويوضع في فرن ساخن من ٥ الي ١٠ ق حتي يتم تسويته ويحمر وجهه  وعندما يخرج من الفرن يتم رشه ببخاخه الماء وتغطيته  ب مشمع او ورق فويل 
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