ضبط 8 تكاتك تسير عكس الاتجاه في حملة إشغالات بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق وضبط التكاتك المخالفة وكل ما يعوق حركة المرور بالسير عكس اتجاه للحفاظ على انضباط الشوارع والطرق.





وقال اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة إنه تم ضبط 8 تكاتك و3 سيارات وجرار زراعي ودراجه نارية تسير عكس الإتجاه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.





وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو ضبط المركبات التى ترتكب مخالفات قد تؤدى إلى الحاق ضرر بالمواطنين لافتا إلى أن حملات ضبط التوك توك المخالف لقواعد المرور والسير عكس الاتجاه وتعطيل حركة المرور والمارة بمدخل المدينة والشوارع والطرق والميادين مستمرة حفاظا على انضباط الشوارع.





من ناحية اخري صرح اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بأن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة قامت بحملة مكبرة لتطوير وتوسعة المدخل الثالث لمدينة كفر شكر من ناحية قرية ميت الدريج بداية من طريق بنها المنصورة.





وأشار رفعت إلى أن طريق مدخل مدينة كفر شكر، تم توسعته من 9 متر إلى 15 مترا، ورفع كافة الإشغالات التي كانت تعيق حركة مرور المواطنين،من أمام مدرسة الثانوى العام ومخبز أبو الحديد، مشيرا إلى أنه تم تنظيف المنطقة بالكامل وتهذيب الأشجار ذات الارتفاعات العالية بها ، لتجنب سقوطها على أسلاك الكهرباء منعا لحدوث مشكلات.





وأضاف رئيس المدينة أننا نبذل قصارى جهدنا، فى تطوير وتجميل مداخل قرى الوحدات المحلية، والمناطق المهملة ورفع كافة الاشغالات، وتوسعة الطريق حفاظًاعلى البيئة والصحة للمواطنين ، والمظهر الجمالى والحضارى لأهالينا المواطنين.