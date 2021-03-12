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تبرعت بتحويشة عمرها.. محمد الباز ينعى الحاجة زينب

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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شيرين عادل
قال الإعلامى محمد الباز، إن الحاجة زينب اسم عرفه المصريين منذ 3 سنوات عندما توجهت إلى قصر الاتحادية وتبرعت بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر حيث إنها فارقت الحياة اليوم الجمعة عن عمر يناهز 97 عاما، متقدما بالعزاء لأسرتها وذويها.

وأوضح  "الباز"، خلال حلقته اليوم الجمعة ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن الحاجة زينب ضربت المثل فى الوطنية  والتى تبرعت بذهبها "تحويشة عمرها"  إلى صندوق تحيا مصر وكان رد فعل الرئيس عبد الفتاح السيسى وقتئذ بتكفله التام بنفقات أداء فريضة الحج لها.

وأكد أنه لم يكن غريبا أن ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسى الراحلة رسميا حيث قال إنها كانت خير نموذج للمرأة المصرية والتى تعد رمزا للوطنية والوفاء، ومثال قوى على الانتماء حب الوطن.
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