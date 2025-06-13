الخارجية الفرنسية: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب التصعيد

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية الفرنسي، قال إننا عبرنا عدة مرات عن قلقنا إزاء البرنامج النووي الإيراني ولا سيما في أحدث قرار لوكالة الطاقة الذرية، وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب التصعيد.



وأسفر الهجوم الإسرائيلي على مدينة قصر شيرين عن استشهاد شخص واحد وإصابة 24 مدنيًا بجروح بحسب ما صرح القائم بأعمال قائم‌ مقام قصرشيرين.

وقال القائم بأعمال قائم‌ مقام قصرشيرين محمد شفيعي في تصريحات : " استهدفت الهجمات مراكز مدنية من بينها مبنى دائرة الرعاية الاجتماعية ومقر الأربعين عند معبر خسروي، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى من المدنيين".

وأضاف: "المعابر الحدودية في خسروي وبرويزخان تعمل بشكل طبيعي، وحركة العبور مستمرة كالمعتاد".

وتابع شفيعي: "تمت تعبئة المدن المجاورة لتقديم المساعدة لقصرشيرين، والمدينة في حالة تأهب".

وختم "الوضع في المدينة عاد حاليًا إلى طبيعته، حيث عادت محطات الوقود والمخابز للعمل وتقديم الخدمات، داعيًا المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم".