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رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفزن على الزمالك في بطولة الدوري

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى اللقاء، وتألقت لاعبات الفريق وقدمن مستوى مميزًا، تحت قيادة المدير الفني حمدي الصافي.

وتفوق الأهلي في الأشواط الثلاثة على الزمالك، بنتائج 25-12، و25-21، و25-23.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الطيران في المباراة القادمة في بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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