سيلينا جوميز تؤكد شائعات علاقتها بآرون دومينجيز

ظهرت المغنية والممثلة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز، مؤخرا بصحبة الممثل الشاب آرون دومينجيز، في كواليس تصوير مشاهدهما في المسلسل الكوميدي Only Murders in the Building.





والتقطت عدسات المصورين مجموعة من اللقطات للثنائي في نيويورك، وصفها موقع إنترتينمنت تونايت بأنها تظهر قصة حب حقيقية تعيشها جوميز التي تبلغ من العمر 28 عاما.





ورغم الصور، قالت جوميز في تصريحات لصحيفة لوس أنجلوس من قبل، إنها ليست على علاقة بأحد في الوقت الحالي، لكنها ممتنة بعلاقتها العملية مع آرون دومينجيز.





ومازالت سيلينا جوميز متأثرة بأزماتها الشخصية، التي مرت بها خلال الفترة الماضية من حياتها ، منها مرورها بحالة انهيار عصبي نقلت على إثرها للمستشفى، ومرورها بحالة اكتئاب بزواج حبيبها السابق المغني جاستن بيبر، وفترة جائحة كورونا لم تكن هينة عليها بحسب تصريحاتها.