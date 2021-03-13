ملك البحرين يستقبل رئيس صربيا: نتطلع لتعزيز العلاقات وزيادة التعاون

استقبل حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، في قصر القضيبية هذا اليوم، الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.





ولدى وصول الرئيس الصربي إلى قصر القضيبية، جرت مراسم استقبال رسمية، وعزف السلامان الجمهوري الصربي والملكي البحريني، وفقا لصحيفة الوطن البحرينية.





كما كان في الاستقبال عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك و ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للإعمال الإنسانية وشؤون الشباب خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأعضاء الوفد البحريني، فيما رحب الملك بأعضاء الوفد المرافق للرئيس الصربي.





وقال حمد بن عيسى ال خليفة فى كلمته :" يسعدني أن أرحب بفخامتكم ضيفًا كريمًا وصديقًا عزيزًا لمملكة البحرين، وذلك بالنظر إلى ما يربط بلدينا الصديقين من علاقات طيبة، نتطلع معكم، وبكل حماس، نحو تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خدمة لمصالحنا المشتركة".





وتابع ملك البحرين :"إننا في مملكة البحرين نعتبر زيارتكم لبلادنا زيارة تاريخية قيمة نعتز بها، باعتباركم أول رئيس لجمهورية صربيا الصديقة نسعد بقدومه، وهو ما نعتبره مؤشرًا هامًا على عمق روابطنا وعلاقاتنا القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل".





وأوضح أن زيارة رئيس صربيا لمملكة البحرين تعد خير فرصة، لتأسيس إطار ثابت للمشاورات السياسية ولاستمرار التنسيق بين البلدين حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



