قصة سجن وفاء مكي 10 سنوات.. ماذا فعلت مُهجة في خادمتها؟

اختفاء تام لسنوات طوال لم تظهر على الساحة وانتهت أخبارها تمامًا حتى تعود الفنانة وفاء مكي لتتصدر مواقع التواصل الإجتماعي ومحرك البحث في جوجل، بعد خروجها من السجن وظهورها في أول لقاء إعلامي لها بعد السجن 10 سنوات لتدلي بتصريحات مثيرة للجدل حول القضية التي كانت سببًا في حبسها، منذ أواخر التسعينيات ، لتعاود تصدر المشهد من جديد.





وفاء مكي ارتبطت في ذهن جمهورها بدور مُهجة في المسلسل الشهير ذئاب الجبل، وبعد أن كسبت شهرة واسعة ، وقعت في قضية مع خادمتها تسببت في سجنها 10 سنوات بعد أن قامت بتعذيبها بطريقة وحشية.

في أول ظهور إعلامي لـ وفاء مكي أمس في برنامج القاهرة اليوم للفنان إدوارد، قالت إنها تعتبر الفترة التي قضتها في السجن مجرد كبوة وتجاوزتها، وأنها لا تساوي شيئًا في مقابل أزمتها الصحية التي ألمت بها مؤخرًا، وقالت وفاء مكي إن دخولها السجن شيء عادي بالنسبة لها معلقة "الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا".

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ماذا فعلت وفاء مكي منذ 10 سنوات ؟





القصة بدأت عام 1998 ، حين عملت فتاتان تدعيان مروة و هنادي، كخادمتين لدى الفنانة وفاء مكي ، وبعد مرور 3 سنوات ، عادت مروة إحدى الخادمتين إلى قريتها في المنوفية وعلى جسدها آثار تعذيب شديدة وحالتها الصحية متدهورة، وقالت وقتها الخادمة لأهلها إنها تعرضت للتعذيب والكي بالنار في كامل جسدها هي والخادمة الأخرى هنادي من الفنانة وفاء مكي.





أسرة الخادمة قامت بتحرير محضر ضد وفاء مكي ، وقامت النيابة بعرض الفتاتين على الطب الشرعي وثبت تعرضهما لتعذيب وحشي لمدة 21 يوما بمنزل الفنانة.





حول السبب الذي جعل وفاء مكي تفعل ذلك في خادمتها، قالت مروة التي تعرضت للتعذيب إنها قامت بإخبار زوج وفاء مكي بأمر ما ، وهو ما تسبب في كل ذلك، حيث تشاجر مع زوجته، وبمجرد تفاقم الأمر تدخلت والدة وفاء مكي وقامت بتقييد الخادمة مروة وقامت وفاء مكي باستخدام سكين ساخن وعذبتها بالكي في جسدها، وأجبرت وفاء مكي الخادمتين على تسجيل اعتراف بسرقة مشغولات ذهبية وخاتم ألماس.

لمدة شهر حبست وفاء مكي الخادمة لكن تدهورت حالتها الصحية، فقامت الفنانة بمساعدة أحد أقاربها وألقيا بها فجرًا أمام مزلقان قريتها أبنهس بقويسنا.





هربت وفاء مكي وأسرتها لمدة أسبوعين لكن في النهاية تم القبض عليها وتم تقديمها لمحاكمة عاجلة، وفي ديسمبر 2001، قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمعاقبة الفنانة وفاء مكي، بالسجن 10 أعوام مع الشغل والنفاذ والسجن سنة لكل من والدتها ليلى الفار والفنان أحمد البرعي وابن خالتها سيد الفار وطليقها أيمن الغزالي، وإلزامهم جميعًا بالتعويض المدني للمجني عليهما الخادمتين مروة وهنادي فكري عبدالمجيد.



