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محافظات

قومي المرأة يعقد لقاءات توعية عن حياة كريمة بالقرى المستهدفة بالمنيا

السبت 13/مارس/2021 - 05:08 م
صدى البلد
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ايمن رياض
اعلن فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، عن عقد ندوات ولقاءات توعية بمبادرة حياة كريمة وما تقدمه من خدمات تستهدف الفئات المختلفة بالقري المدرجة بالمبادرة.

تأتي الفاعليات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا.

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و أعلن المجلس استخراج ٣٤٠ بطاقة رقم قومى بالمجان، للسيدات، في قرى: منشأة عبدالله، كفر مهدي، الساوي، وعدد من توابع تلك القري التي تتبع إداريا مركز العدوة شمال  المنيا، وهي قرى مدرجة بمشروع حياة كريمة.

وقال نادي وديع عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وإستشاري التنمية، إنه تم عقد سلسلة لقاءات تضمنت الحديث عن أهمية دور المجلس القومى للمرأة في الوقوف بجانب السيدات، واستخراج بطاقات رقم قومى لهن بالمجان، وتقديم الدعم والمساندة وخدمات قانونية لهن، من خلال مكتب الشكاوى بالمجلس القومي.


كما أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن عقد لقاء تدريبيا للرائدات الريفيات يعقبه حملة طرق أبواب لمدة 5أيام فى الفترة من15 - 19 مارس بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى للتوعية بريادة الأعمال والشمول المالى تحت عنوان.. ريادة الأعمال للمرأة الريفية.. للقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويهدف اللقاء إلى رفع الوعى المجتعى بمجالات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها فى زيادة دخل الأسرة، وأهمية الإدخار للمرأة الريفية، والتعريف بالخدمات المالية المتاحة بالجهات المختلفة فى هذا المجال لما لها من أهمية قصوى لتمكين المرأة الريفية اقتصاديا واجتماعيا، خاصة فى ظل ما سببته جائحة كورونا من مشكلات اقتصادية.


يذكر أن  فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا اختتم أعمال دورتى الخياطة بمشغل الفرع و التي استمرت على مدى 22 يوما تلقت خلالها 30 سيدة تدريبات نظرية و عملية على الخياطة باستخدام الباترون فى إطار خطة الفرع للتمكين الإقتصادى للمرأة بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا .
و صرحت أبو سمرة بأن السيدات المتدربات اجتزن اختبارات نهاية الدورة و التى أكدت على اتقانهن للخياطة بما يؤهلهن لسوق العمل أو بداية مشروع صغير.

و أضافت مقررة الفرع بأن الدورتين نفذتا بالتوازي مع تقسيم المتدربات لمجموعتين  لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 
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