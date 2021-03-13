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أخبار العالم

دولة عربية تدشن أول سفارة لها بصربيا

السبت 13/مارس/2021 - 07:19 م
صربيا
صربيا
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محمود نوفل
   أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة أمرًا ملكيا بإنشاء سفارة لمملكة البحرين لدى جمهورية صربيا حيث قابل الرئيس الصربي القرار بالمثل حيث انشاء سفارة لجمهورية صربيا لدى مملكة البحرين.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن البحرينية منذ قليل عن وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، الذي كشف عن قيام العاهل البحريني ورئيس جمهورية صربيا بالتوجيه لإبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين لتوفير الآلية المناسبة للمباحثات السياسية. 

وكان الزياني عقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس وزراء جمهورية صربيا ، برانيسلاف نديموفيتش، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، إلى مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء استعراض المسار المتميز لعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا، وما تشهده من تطور وتقدم على الأصعدة كافة، والتأكيد على أهمية تطوير آليات التنسيق المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.


كما تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، في خطوة تعكس المساعي المتواصلة للبلدين الصديقين بتعزيز العلاقات بينهما والدفع بها لآفاق أرحب.

وأشاد وزير الخارجية بهذه المناسبة بنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا إلى مملكة البحرين، والمباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، في قصر القضيبية مع رئيس جمهورية صربيا والتي عكست متانة العلاقة بين البلدين الصديقين.

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