وقف القداسات والخدمات الكنيسة فى كنائس قنا 20 يوما بسبب تزايد إصابات كورونا

قرر الأنبا شاروبيم، أسقف قنا و توابعها، وقف القداسات و الخدمات الكنسية بأنواعها لمدة ٢٠ يومًا لتجنب انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

و أوضح بيان مطرانية الأقباط الأرثوذكس بقنا، أن فترة الإيقاف تبدأ فى ١٥ مارس الجارى و تستمر حتى ٣ أبريل القادم، لمواجهة تزايد حالات الإصابة فى الفترة الأخيرة.





وجاء نص البيان كالتالى: " نظرًا لازدياد حالات العدوى بفيروس كورونا في الأيام السابقة، بطريقة غير مسبوقة و مخيفة، و بالرغم من التنويه سابقًا بإيقاف القداسات في حالة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية من انتشار الفيروس.... ".





وتابع البيان" قررنا إيقاف القداسات والخدمات الكنسية بأنواعها من يوم الإثنين 15 مارس الجاري حتى ٣ أبريل ٢٠٢١،، و نصلي جميعا بروح واحدة ليرفع الرب هذا الوباء".





يذكر أن هناك احصائيات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن محافظة قنا، سجلت أعلى معدلات للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية.





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