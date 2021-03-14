وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا ،اليوم الأحد، مع المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسى الحديث وعدد من مسئولي الاتحاد؛ لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم للكبار للخماسي الحديث المقرر إقامتها خلال يونيو المقبل.





وناقش اللقاء التجهيزات الخاصة بملاعب وصالات وحمامات السباحة بهيئة استاد القاهرة الدولي التي تستضيف منافسات البطولة، واستعراض الموازنة المقترحة، والأدوات والمستلزمات المطلوبة للتنفيذ، وكذلك أماكن الإقامة المخصصة للاعبين المشاركين في البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو.





وبحث الاجتماع استعدادات لاعبي المنتخب الوطني لبطولات كأس العالم المقرر إقامتها فى المجر وبلغاريا خلال شهري مارس وإبريل 2021 ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو العام الجاري.





وأكد وزير الشباب والرياضة التنسيق مع الاتحاد الخماسي الحديث بشأن توفير كافة المتطلبات التي تحتاجها البطولة، وقيام الوزارة بدعم أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للإنشاءات والصالة الرياضية المستضيفة للمنافسات بهيئة استاد القاهرة الدولي.





ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي يتم تطبيقها في البطولات الرياضية الدولية التي تحتضنها مصر، إضافة إلى التنسيق بشأن إقامة اللاعبين والبعثات المشاركة في فنادق الإقامة المخصصة.





وأكد الدكتور أشرف صبحي على كامل الحرص على استدامة النجاح الذي تحققه الدولة المصرية في استضافة كبري البطولات والأحداث في ظل جائحة كورونا بفضل تضافر كافة الجهود، وهو الأمر الذي تحقق في العديد من البطولات التي استضافتها مصر مؤخرًا منها بطولة العالم لكرة اليد، وبطولة العالم للرماية بالخرطوش، مشيرًا أن التفوق الذي يتم تحقيقه في تنظيم تلك البطولات أدي إلى تعزيز ثقة الاتحادادت الدولية الرياضية في إسناد بطولاتها إلى مصر.





وتم التأكيد على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بين ممثلي وزارة الشباب والرياضة وممثلي الاتحاد المصري للخماسى الحديث؛ للوقوف على كافة التجهيزات، والخطوات التنفيذية الإدارية واللوجستية المتعلقة بالبطولة، بجانب الاجتماع الاسبوعي بين الوزير ورئيس الاتحاد وممثلوه في إطار المتابعة لكافة تفاصيل البطولة.



