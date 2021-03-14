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فن

بعد تأجيله .. تعرف على الموعد الجديد للدورة العاشرة من مهرجان الأقصر

الأحد 14/مارس/2021 - 09:59 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تقرر عقد الدورة العاشرة من مهرجان الاقصر للسينما الافريقية يوم 26 مارس القادم ، وبذلك يكون قد تم  تاجيل افتتاح الدورة الجديدة يوم واحد فقط ، بعدما كان من المقرر ان تبدا فاعلياتها يوم 25 مارس . 

كان د. مصطفى ا مدبولي، رئيس الوزراء،  قد وافق على طلب وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، بإقامة المهرجانات ومعارض الكتاب والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستعابية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

ومن المقرر يفتتح مهرجان الأقصر الإفريقي دورته العاشرة بفيلم "this is not Aburial,lts aresurrection"  للمخرج ليمو هانج جريمايا موسيسي، ويتناول موضوعا إنسانيا حول انتظار مسنة في الثمانين من عمرها لعودة ابنها من مناجم جنوب إفريقيا .

الجدير بالذكر ان مرجان الأقصر للسينما الإفريقية يرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة وودعم من وزارة السياحة والآثار  ووزارة الخارجية.
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