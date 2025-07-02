أحمد شيبه ينعى الفنان الشعبي أحمد عامر بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد شيبه، المطرب الشعبي أحمد عامر، بعد تعرّضه لظروف صحية طارئة.

وكتب أحمد شيبه عبر فيسبوك: “البقاء لله والدوام لله، في وفاة أخويا وصاحبي الغالي أحمد عامر، ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أحمد شيبه ينعي أحمد عامر

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي أحمد عامر، وجاء هذا الخبر بعد أن أعلن منذ قليل عن تعرضه لظروف صحية طارئ دون الكشف عن أي تفاصيل.

وفى آخر منشور له كتب المطرب الراحل أحمد عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك :“بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة دعواتكم بالشفاء العاجل”.

أحمد عامر يحتفل بتصدّر أغنيته فين يوجعك تريند التيك توك

وكان قد احتفل أحمد عامر خلال الساعات القليلة الماضية بتصدر أغنيته “فين يوجعك” تريند التيك توك.