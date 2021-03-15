وزيرة الثقافة ومحافظ قنا يشهدان الليلة عرضا مسرحيا لفرقة "ولاد البلد"





تشهد الدكتور إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساء اليوم الإثنين، انطلاق العرض المسرحي لفرقة " ولاد البلد " على خشبة مسرح قصر ثقافة قنا، وسط اجراءات احترازية مشددة، تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأشاد محافظ قنا، بالدور التنويري الذي تلعبه هيئة قصور الثقافة لمواجهة العادات والأفكار الخاطئة عبر توظيف الفن والمسرح فى معالجة القضايا المختلفة.





و أكد محافظ قنا، أن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة و وضع تصور إبداعي لتجاوزها، ولها دور هام فى تغيير الأفكار الهدامة.





أشار محافظ قنا، إلى إن قنا أنجبت العديد من القامات الثقافية والعلمية في جميع المجالات، كما يتشوق أهالي قنا لمثل هذه الفعاليات والعروض المسرحية.





أوضح محمود عبد الوهاب، مدير عام ثقافة قنا، أن العرض المسرحي لفرقة ولاد البلد، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، للمخرج محمد الشرقاوي ويعالج عددًا من القضايا المجتمعية بصبغة فنية ممتعة.





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