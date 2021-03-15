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ثقافة

"محطة مصر" يتألق على مسرح قصر ثقافة أسيوط

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:43 ص
صدى البلد
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طارق موسى
 قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة اسيوط أولى ليالى العرض المسرحى "محطة مصر". 

العرض تأليف الشاعر محمد الزناتى، ديكور دكتور سمير شاهين، عرائس دكتورة ريم هيبه، نحت عرائس محمود الطوبجى، ألحان المايسترو حاتم عزت، مخرج منفذ رفعت ريان، إخراج الفنان رضا حسانين

 العرض من إنتاج المسرح الحديث التابع للبيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة "المواجهة والتجوال" والتى تهدف إلى الوصول للقرى المحرومة ثقافيًا وفنيًا. 

ويستمر العرض حتى ١٧ مارس الجارى على مسرح قصر ثقافة أسيوط، وبحضور لفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.  

على جانب آخر شهد نادى أدب قصر ثقافة أسيوط الجلسة الأسبوعية برئاسة الأديب على عبد الرازق حيث تم تقديم محاضرة تثقيفية بعنوان "من النقد الثقافي إلى القراءة الثقافية" بحضور نخبة من كبار أدباء الصعيد الثقافى وعلى رأسهم الكاتب المسرحي نعيم الاسيوطي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة أسيوط السابق، والأديب أشرف عكاشة، والقاص عاطف العزازى والشاعرة سامية ربيع، والشاعرة وئام عصام والأديب أيمن رجب طاهر والدكتورة فاطمة الشريف

 أدار اللقاء الدكتور محمود فرغلى وحاضرها الدكتور محمود الضبع والذي قدم رؤية جوهرية حول مفهوم التباين بين الثقافة العربية والغربية والفرق بينهما في النقد وتأثير المدارس الغربية والشرقية على النقد والأدب العربى ودور وسائل التواصل الإجتماعى فى صناعة الثقافة.
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