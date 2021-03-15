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حوادث

ضبط مدير شركة وعامل مطلوبين لتنفيذ 243 حكما قضائيا بالإسكندرية

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:09 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص (مدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت (106) حكم قضائى ، صادر ضده فى قضايا ( تبديد – شيكات بدون رصيد) بلغت مدة الحبس فيها (53) سنة ، وذلك حال إختبائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية.

كما تم ضبط أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت (135) حكم قضائى ، صادر ضده فى قضايا (تبديد – بناء بدون ترخيص) بلغت مدة الحبس فيهم (39) سنة ، وذلك حال إختبائه بشقة كائنة بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

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