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حوادث

صاحبها يملك محال مصوغات.. ضبط سيارة محمل عليها طن من أحجار الذهب

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:23 م
احجار الذهب
احجار الذهب
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب العشوائى عن خام الذهب.

تمكنت القوة الأمنية المعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان من ضبط سيارة نقل يستقلها شخصان، مُحمل عليها (40 جوال بداخلهم مادة بيضاء اللون وزنت حوالى 1 طن وتستخدم فى استخراج خام الذهب مخبأة أسفل قطع غيار وإطارات السيارات، فضلا عن مبلغ مالى قدره 2,135,000 جنيه اثنان مليون ومائة خمسة وثلاثون ألف جنيه).

وبمواجهة المتهمين المذكورين اعترفا بأن المضبوطات والمبلغ المالى خاصين بشخصين (صاحب محلات مصوغات ذهبية وشريكه، مقيمان بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان) لتوصيلهم لأحد الأشخاص (صاحب طواحين أحجار الكوارتز التى يُستخلص منها خام الذهب) وأضافا بأن المبلغ المالى لشراء السبائك الذهبية منه لسالفى الذكر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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