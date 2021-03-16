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منوعات

وفاة والد فنان عالمي مشهور بعد صراع مع فيروس كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:00 ص
طبيب التوليد الشهير
طبيب التوليد الشهير جيم دورنان مع ابنه
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أماني إبراهيم
توفي طبيب التوليد الشهير جيم دورنان المشهور بـ "فيفتي شيدز أوف جراي"، ووالد الممثل العالمي جيمي دورنان، عن 73 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.

أكدت نيكولا روني رئيسة قسم علم النفس الطبي، الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي "Twitter" اليوم الاثنين، حيث كتبت: "أخبار حزينة للغاية هذا الصباح عن وفاة البروفيسور جيم دورنان، الراعي العاطفي، الداعية وصديق للجميع".

واختتمت زميلته نعيها قائلة: "كان جيم بطلًا للعديد من المؤسسات الخيرية الصغيرة والقضايا وسيستمر هذا الإرث.. تعازي العائلة والأصدقاء في هذا الوقت الحزين".

كان دورنان قد تم تشخيصه سابقًا بسرطان الدم الليمفاوي المزمن في عام 2005 وعمل بشكل وثيق مع المؤسسة الخيرية، كما كان طبيب توليد وأمراض نسائية مشهورًا ، وعمل في صندوق بلفاست من 1986 إلى 2012.

أصبح دورنان لاحقًا أستاذًا لطب الجنين في جامعة كوينز بلفاست من 1995 إلى 2012، كما شغل منصب نائب رئيس الكلية الملكية لأطباء النساء من 2004 إلى 2006.

بصرف النظر عن مسيرته الطبية ، قام أيضًا بدور ضيف في مسلسل "The Fall" الذي أخرجه ابنه جيمي، حيث لعب دور عضو مجلس الشرطة جون بورتر ، في حلقة عام 2016.
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