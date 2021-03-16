وفاة والد فنان عالمي مشهور بعد صراع مع فيروس كورونا

توفي طبيب التوليد الشهير جيم دورنان المشهور بـ "فيفتي شيدز أوف جراي"، ووالد الممثل العالمي جيمي دورنان، عن 73 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.





أكدت نيكولا روني رئيسة قسم علم النفس الطبي، الأخبار على موقع التواصل الاجتماعي "Twitter" اليوم الاثنين، حيث كتبت: "أخبار حزينة للغاية هذا الصباح عن وفاة البروفيسور جيم دورنان، الراعي العاطفي، الداعية وصديق للجميع".





واختتمت زميلته نعيها قائلة: "كان جيم بطلًا للعديد من المؤسسات الخيرية الصغيرة والقضايا وسيستمر هذا الإرث.. تعازي العائلة والأصدقاء في هذا الوقت الحزين".





كان دورنان قد تم تشخيصه سابقًا بسرطان الدم الليمفاوي المزمن في عام 2005 وعمل بشكل وثيق مع المؤسسة الخيرية، كما كان طبيب توليد وأمراض نسائية مشهورًا ، وعمل في صندوق بلفاست من 1986 إلى 2012.



