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رياضة

ميسي يحقق رقمين قياسيين مع برشلونة

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:42 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، أكثر اللاعبين المشاركين بقميص النادي الإسباني على مر التاريخ، بالتساوي مع تشافي هيرنانديز.


ميسي رفع رصيده من المباريات مع برشلونة لـ 767 مباراة، بمشاركته اليوم أمام هويسكا متساويًا مع الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز.


وسجل ميسي هدف فريقه الأول في شباك هويسكا، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 20 في الدوري الإسباني هذا الموسم.


هدف ميسي جعله يحقق رقما قياسيا آخر، هو كونه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في الدوريات الخمس الكبرى لمدة 13 موسما متتاليا.


وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.
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