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رياضة

لاعب الترجي السابق: بن شرقي وساسي سيصنعان الفارق مع الزمالك ..وكارتيرون مدرب مخضرم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:20 ص
ساسي وفرجاني
ساسي وفرجاني
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محمد رشاد
قال علي الزيتوني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي السابق، إن مباراة فريقه أمام الزمالك، المقرر لها اليوم الثلاثاء بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة.

وقال الزيتوني خلال تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "الترجي واجه فريق جيد وكبير خلال مباراة الذهاب في تونس، واللقاء كان صعبًا في البداية، ولكن بعد طرد أحمد فتوح الفريق التونسي لعب بكل أريحية".

وأضاف: "مباراة الغد ستكون صعبة على الترجي، ولكن أصعب على الزمالك لأنه مطالب بحصد الثلاث نقاط، وستكون مواجهة مصيرية ، يجب أن يحسم الترجي اللقاء في الربع ساعة الأولى لتجنب انتفاضة الزمالك".

وتابع:" الترجي سيكون أكثر أريحية نظرًا لعدم تواجد جماهير في استاد القاهرة ، عودة كارتيرون لـ الزمالك ستكون دافع قوي لهم أمام الترجي، هو واجه الترجي أكثر من مرة وتفوق".

وأتم: "فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي من أفضل اللاعبين في الزمالك وهم مصدر القلق للترجي التونسي". 
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