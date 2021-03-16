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أخبار العالم

قبل لقاء بايدن.. رئيس وزراء اليابان يتلقى لقاح كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:01 ص
رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان يتلقى لقاح كورونا
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شريف سيد
تلقى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، استعدادًا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، الشهر المقبل. 

ومن ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع اليابان، بينما يسعى هو ووزير الدفاع لويد أوستن إلى استغلال أول رحلة لهما إلى الخارج لتقوية التحالفات الآسيوية في مواجهة إصرار الصين.

وتعد زيارتهما إلى طوكيو وسيول هي أول رحلة خارجية يقوم بها كبار أعضاء مجلس الوزراء من فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتأتي بعد قمة افتراضية الأسبوع الماضي لزعماء الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند - تحالف الرباعي.

وتتراوح القضايا المطروحة على جدول الأعمال من حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والشرقي وأمن سلسلة التوريد بأشباه الموصلات، إلى القضية النووية الكورية الشمالية والانقلاب العسكري في ميانمار، وفق ما نقلته وكالة رويترز. 

وقال بلينكن في تصريحات لموظفي السفارة الأمريكية في طوكيو: "لقد جئنا بالفعل للتأكيد على حقيقة أن التحالف هو كما نود أن نقول حجر الزاوية لسلامنا وأمننا وازدهارنا".

فيما صرح لمجموعة من كبار رجال الأعمال اليابانيين: "العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة واليابان، كما تعلمون جيدًا، هي واحدة من أقوى العلاقات في العالم".

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