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ثالث مسجد بني فى عاصمة مصر الإسلامية.. تعرف على تاريخ المسجد الجامع.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:54 ص
صدى البلد
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آيات احمد
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقرير عن أبرز المساجد التاريخية في مصر، وهو مسجد ابن طولون المسجد الجامع.

1- مسجد أحمد ابن طولون أو المسجد الطولونى هو أحد المساجد الأثرية الشهيرة بالقاهرة.
2- يقع مسجد أحمد ابن طولون فى حى السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
3- أمر ببناؤه أحمد ابن طولون مؤسس الدولة الطولونية سنة 263ه/877م بمدينته الجديدة القطائع.
4- أصبح ثالث مسجد جامع بنى فى عاصمة مصر الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص وجامع العسكر.
5- يعد أقدم مساجد مصر القائمة حتى الآن لاحتفاظه بحالته الأصلية بالمقارنة مع مسجد عمرو بن العاص الذى توالت عليه الإصلاحات
6- شيد فوق ربوة صخرية كانت تعرف بجبل يشكر ويعتبر من المساجد المعلقة

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