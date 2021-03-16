ثالث مسجد بني فى عاصمة مصر الإسلامية.. تعرف على تاريخ المسجد الجامع.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقرير عن أبرز المساجد التاريخية في مصر، وهو مسجد ابن طولون المسجد الجامع.
1- مسجد أحمد ابن طولون أو المسجد الطولونى هو أحد المساجد الأثرية الشهيرة بالقاهرة.
2- يقع مسجد أحمد ابن طولون فى حى السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
3- أمر ببناؤه أحمد ابن طولون مؤسس الدولة الطولونية سنة 263ه/877م بمدينته الجديدة القطائع.
4- أصبح ثالث مسجد جامع بنى فى عاصمة مصر الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص وجامع العسكر.
5- يعد أقدم مساجد مصر القائمة حتى الآن لاحتفاظه بحالته الأصلية بالمقارنة مع مسجد عمرو بن العاص الذى توالت عليه الإصلاحات
6- شيد فوق ربوة صخرية كانت تعرف بجبل يشكر ويعتبر من المساجد المعلقة