بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين.. تأجيل محاكمة مستريح الشرقية لـ 12 أبريل

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، محاكمة مستريح الشرقية، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بغرض توظيفها والربح من خلال عائد مادي شهري لجلسة 12 أبريل المقبل.





وكان تجمع عدد من ضحايا المستريح أمام المحكمة الاقتصادية بالجلسة السابقة، رافعين لافتات تؤكد ضرورة محاسبة المتهم واسترجاع أموال المواطنين وضحاياه.





وأكد صالح عيسى فضل، أحد ضحايا المستريح، أن المحكمة الاقتصادية، قررت تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بالجلسة السابقة بتهمة توظيف الأموال، لتعذر حضور المتهم من محبسه.





وأشار أحد ضحايا المستريح،إلى أن المتهم سبق وتم الحكم عليه في 26 سنة حبس من ضمنهم حكم نهائى وبات بالحبس 3 سنوات، مضيفًا أن عدد المبلغين القدامى ضد المتهم 38 ضحية، كما انضم فى الجلسة السابقة 48 مبلغا جديدا، وانضم فى الجلسة الأخيرة 14 مبلغ جديد.



