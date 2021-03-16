بعد تألقه مع جالاتا سراي.. القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد تقفز 56 مليون جنيه

ووفقا لموقع " ترانسفير ماركت العالمي"، فإن قيمة مصطفى محمد قفزت من 2.5 مليون يورو إلى 5.5 مليون يورو، أي ارتفعت 56 مليون جنيه مصري تقريبا".

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.





وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 7 مباريات في الدوري التركي حتى الآن، سجل خلالهما 5 أهداف.





ويستعد مصطفى محمد رفقة جالاتا سراي لمواجهة ريزيسبور، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري التركي.



