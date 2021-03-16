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ديني

وزير الأوقاف يستقبل عددا من علماء دول أفريقيا للتنسيق والعمل المشترك

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:02 م
وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل عدد من علماء دول أفريقيا للتنسيق
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عبد الرحمن محمد
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كل من : السيد بو بكر يوجو رئيس اتحاد جمعيات المسلمين بدولة بوركينا فاسو، والشيخ الهادي موسى سالم شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا، والدكتور سعيد سيلا رئيس مكتب العلماء بالمجلس الأعلى الإسلامي بمالي، وسمير ذو الفقار عضو هيئة كبار العلماء بتنزانيا للتنسيق والتشاور والعمل المشترك.

وخلال استقبال لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان المصري أشاد جميع المشاركين من العلماء الأفارقة في الجلسة بدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  في دعم كل يخص القارة الأفريقية، وتثمينهم لدور الشقيقة الكبرى مصر في خدمة القارة الأفريقية.

كما أشادوا بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي من خلال إصداراتها العلمية العربية والمترجمة التي ترسل إلى مختلف دول القارة ، كما أشادوا بالدور الكبير الذي يقوم به موفدو الأوقاف إلى أفريقيا ، وأشادوا إشادة بالغة بتجربة الواعظات وبدور أكاديمية الأوقاف الدولية وأنها أول أكاديمية في العالم تعنى بتأهيل الواعظات.
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