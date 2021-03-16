وزير الأوقاف يستقبل عددا من علماء دول أفريقيا للتنسيق والعمل المشترك

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كل من : السيد بو بكر يوجو رئيس اتحاد جمعيات المسلمين بدولة بوركينا فاسو، والشيخ الهادي موسى سالم شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا، والدكتور سعيد سيلا رئيس مكتب العلماء بالمجلس الأعلى الإسلامي بمالي، وسمير ذو الفقار عضو هيئة كبار العلماء بتنزانيا للتنسيق والتشاور والعمل المشترك.





وخلال استقبال لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان المصري أشاد جميع المشاركين من العلماء الأفارقة في الجلسة بدور مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم كل يخص القارة الأفريقية، وتثمينهم لدور الشقيقة الكبرى مصر في خدمة القارة الأفريقية.



