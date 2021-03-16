أشرف أبو الهول: مصر دائما تعمل على مصلحة الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، المتخصص في الشأن الفلسطيني، إن مصر دائما تعمل على مصلحة الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى انعقاد اللقاءات في القاهرة منذ فترة بمشاركة عدد من الفصائل الفلسطيني.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن ميثاق الشرف بين الفصائل الفلسطينية يهدف إلى إنهاء الانقسام وإقامة الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات الفلسطينية هو جانب آخر للمصالحة بين الفصائل.









وتابع «الفصائل الفلسطينية لديها رغبة قوية في إنهاء حالة الانقسام بينها.. لحل قضيتهم وعودة القضية الفلسطينية مرة أخرى»، مشيرا إلي أن الطرف الذي سيعطل الانتخابات الفلسطينية سوف يكون مكشوفا أمام الجميع.









وأكد أبو الهول أن لجنة الانتخابات الفلسطينية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة.





بدأت اليوم الثلاثاء، بدعوة مصرية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قادة 15 فصيلا وقوي وطنية، وبحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام ولم الشمل الفلسطيني.







