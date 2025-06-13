بعد الضربة الإسرائيلية .. ترامب: المسئولون الإيرانيون يتصلون بي هاتفيًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة أن عدد من المسئولين الإيرانيين يتصلون به، بعد الضربة التي وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران.

البرنامج النووي الإيراني

وقال الرئيس الأمريكي لوكالة رويترز إنه من غير المؤكد ما إذا كان البرنامج النووي الإيراني موجودًا بعد الضربات الإسرائيلية، وأن المحادثات الأمريكية مع إيران لا تزال مُخططًا لها يوم الأحد، على الرغم من أنه غير متأكد من إجرائها.

وأضاف ترامب : "كنا نعرف كل شيء، وحاولتُ جاهدًا إنقاذ إيران من الإذلال والموت، حاولتُ جاهدًا إنقاذهم لأنني كنتُ أتمنى لو رأيتُ اتفاقًا يُبرم، لا يزال بإمكانهم التوصل إلى اتفاق، لكن الوقت لم يفت بعد".

وفي مقابلة هاتفية أخرى مع شبكة NBC News، أكد ترامب مجددًا أن إيران "قد تُتاح لها فرصة أخرى" لإبرام اتفاق نووي، وألمح إلى أن الإيرانيين يتواصلون معه.

وأضاف ترامب: "الآن، قد تُتاح لهم فرصة أخرى. سنرى".

وأوضح ترامب دون تحديد هوية المتصل: "إنهم يتصلون بي للتحدث، نفس الأشخاص الذين عملنا معهم في المرة الأخيرة.. كثير منهم ماتوا الآن".

التخطيط لقصف إيران

وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر بوضع خطة هجوم في نوفمبر 2024، بعد وقت قصير من القضاء على الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، أحد أقوى وكلاء إيران.

وأوضح نتنياهو، أنه في ذلك الوقت، توقعت إسرائيل أن تبدأ إيران بتطوير برنامجها النووي بسرعة.

وقال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي إن الهجوم كان من المفترض أن يُنفذ في أبريل، لكن تم تأجيله، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بخططها لمهاجمة إيران.

وأضاف: "أن واشنطن كانت على علم بالهجوم ماذا سيفعلون الآن؟ أترك الأمر للرئيس ترامب"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

الهجوم الإسرائيلي ضد إيران

يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولين عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين في هجوم كبير على إيران.

وبعد ما بدا أنه موجة أولى من الغارات خلال الليل، واصلت إسرائيل استهداف المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كرمانشاه وهمدان وقصر شيرين وكنغاور، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تابعة للدولة.

أفادت إحصاءات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام إيرانية تابعة للدولة بمقتل وإصابة العشرات في الغارات التي استهدفت العاصمة طهران أيضًا ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن عدد القتلى.