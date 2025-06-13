وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: لم نعرف هوية السيناتور مقتحم مؤتمرنا

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم اليوم الجمعة حول واقعة اقتحام سيناتور أمريكي لمؤتمرها،واعتقاله بواسطة رجال الشرطة الأمريكية أمس الخميس بإنها لم تكن تعرف هوية السيناتور الذي لم يُعرف عن نفسه.

السيناتور كان يرفع صوته ولم نعرف هويته

واُتخذت الإجراءات القانونية معه، وأضافت نويم بإنه كان يرفع صوته،وحاول الاقتراب من المنصة التي كانت تتحدث من خلالها فقام حرس الوزيرة بإبعاده خارج قاعة المؤتمر لكن عقب معرفة حقيقته جلست الوزيرة معه عقب المؤتمر لمدة 15 دقيقة لتخبره حول الإجراءات القانونية التي تتخذها من أجل حفظ السلام في مدينة لوس أنجلوس وفقا لفوكس نيوز.

الوزيرة الأمريكية تتحدث لسيناتور وتشرح له إجراءات حفظ الأمن بلوس أنجلوس

وقام السيناتور أليكس دابيلا باقتحام مؤتمر الوزيرة بالأمس قائلا بإنه يريد طرح بعض الأسئلة على الوزيرة حول التعامل مع المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين،وينتمي دابيلا إلى حزب الديمُقراطي،وعضو بالكونجرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا،ويريد بقاء المهاجرين دون تعامل قوات الجيش الأمريكي والشرطة الأمريكية في ترحيلهم بينما يمارس القضاء تلك المهمة.

وقرر الرئيس الأمريكي ترامب بوقت سابق نشر قوات الحرس الوطني والمارينز بشوارع لوس أنجلوس عقب إندلاع احتجاجات كبيرة في المدينة،وقطع الطرق وحرق الممتلكات العامة ودعا لاعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم لتركه المدينة تحترق.