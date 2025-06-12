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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتقال سيناتور أمريكي حاول اقتحام مؤتمر وزيرة الأمن الأمريكية

السيناتور الأمريكي أليكس باديلا
السيناتور الأمريكي أليكس باديلا
محمد عبد المعز

عقدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نيوم اجتماعا اليوم الخميس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية التي شهدت احتجاجات واسعة من المهاجرين غير الشرعيين.

السيناتور أليكس باديلا يقتحم مؤتمر وزيرة الأمن

وحاول السيناتور الأمريكي أليكس باديلا اقتحام المؤتمر لوزيرة الأمن،ولم يكن من ضمن المدعوين،وردد السيناتور المنتمي للحزب الديمُقراطي كلمات بإنه سمع عن المؤتمر،ويريد توجيه أسئلة للوزيرة.

لكن تحركت عناصر الشرطة الأمريكية،والحرس الخاص للوزيرة بإبعاد السيناتور خارج قاعة المؤتمر،وقامت الشرطة الأمريكية باعتقاله وفقا لإن بي سي نيوز الأمريكية.

الحزب الديمُقراطي يختلف عن الجمهوري في التعامل مع قضية المهاجرين المكسيكيين

وحاول السيناتور أليكس عن ولاية كاليفورنيا إيصاله أفكاره الديمُقراطية التي تُرحب باستقبال المهاجرين غير الشرعيين والسماح لهم بالإندماج في المجتمع الأمريكي طبقا للقانون ويرفض السيناتور الديمُقراطي استخدام الرئيس الأمريكي ترامب لقوات الجيش لترحيل المهاجرين خارج أمريكا. 

ويختلف الحزب الديمُقراطي عن الحزب الجمهوري في التعامل مع أزمة المهاجرين القادمين من المكسيك فيعتقد أنصار الحزب الجمهوري،ومنهم الرئيس الأمريكي ترامب بإن المهاجرين أفسدوا المجتمع الأمريكي،ويجب ترحيلهم لارتكابهم الجرائم وبشكل فوري.

الحزب الديمُقراطي يدعوا لبقاء المهاجرين

بينما يعتقد الحزب الديمُقراطي بالسماح للمهاجرين بتوفيق أوضاعهم عبر القضاء الأمريكي،وهو ما دعا له حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم بدلا من استخدام العنف مع المحتجين منهم بينما انتقد ترامب حاكم ولاية كاليفورنيا ووصفه بوقت سابق بالمجنون لسماحه بحرق مدينة لوس أنجلوس.

وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم السيناتور الأمريكي أليكس باديلا باعتقاله الشرطة الأمريكية

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