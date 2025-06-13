قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟
20 صورة من حفل أحمد سعد في نادي الشمس
ما هي صلاة الزوال ووقتها؟.. الإفتاء تحدد عدد ركعاتها وفضلها
ثواني بين النجاة والكارثة.. ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز بالمنزل؟
تعليق عمرو أديب على أنباء ترشيح مدبولي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية
إيران تتوعد إسرائيل بانتقام ساحق بعد الهجوم الدموي.. الشرق الأوسط يترقب انفجار الصراع
معاش تكافل وكرامة يونيو 2025 .. موعد الصرف بالزيادة الجديدة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025
تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025
يمزج بين مسيرتها وحضارة مصر.. مديحة حمدي تعلن عن فيلم عن حياتها | خاص
أخبار الوادي الجديد| ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. و107مستفيدين من قرعة تسمين الماشية
ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون وميلوني التصعيد بين إسرائيل وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القصف الإسرائيلي مستمر.. موجة جديدة من الهجمات بدأت في طهران

قصف طهران
قصف طهران
قسم الخارجي

أفاد شهود عيان لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، أنهم سمعوا دوي انفجارات قوية في أحياء شرق وغرب ووسط العاصمة طهران، بينما سمع صحفي من الوكالة في شمال المدينة دوي انفجار أيضًا.

قصف طهران

ولم تُقدم وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أي معلومات عن هذه التطورات حتى الآن.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أبلغنا الولايات المتحدة مسبقًا بخططنا لمهاجمة إيران. 

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن واشنطن كانت على علم بالهجوم، ماذا سيفعلون الآن؟ أترك الأمر للرئيس ترامب"، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

الهجوم الإسرائيلي ضد إيران

يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسئولين عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين في هجوم كبير على إيران.

وبعد ما بدا أنه موجة أولى من الغارات خلال الليل، واصلت إسرائيل استهداف المدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كرمانشاه وهمدان وقصر شيرين وكنغاور، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تابعة للدولة.

أفادت إحصاءات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام إيرانية تابعة للدولة بمقتل وإصابة العشرات في الغارات التي استهدفت العاصمة طهران أيضًا ولم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن عدد القتلى.

وفجر اليوم الجمعة استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، المنشآت العسكرية الإيرانية واغتال عددا من القادة العسكريين، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل استهدفت منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز وبرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، بينما قال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي إن مسئولين عسكريين وعلماء كبار آخرين قُتلوا أيضًا.

يدفع الهجوم المنطقة إلى مرحلة جديدة وغير مؤكدة كما يمثل مقتل كبار المسؤولين الإيرانيين ضربة قوية للنظام الديني الحاكم في طهران وتصعيدًا فوريًا للصراع مع إسرائيل.

القصف الإسرائيلي طهران رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو دولة الاحتلال مهاجمة إيران ترامب الهجوم الإسرائيلي ضد إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

الفنانة ملك أحمد زاهر

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

زلزال

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

ترشيحاتنا

سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل

سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل

صورة أرشيفية

انقلاب نصف نقل بالصحراوي الشرقي في أخميم بسوهاج وإصابة السائق

محكمة

حبس شخصين لاتهامهما بالتعدي على فرد شرطة في الجيزة

بالصور

ثواني بين النجاة والكارثة.. ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز بالمنزل؟

: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك
: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك
: ماذا تفعل إذا اشتعلت أسطوانة الغاز في منزلك

حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش

فيديو

اسما شريف منير

أسما شريف منير: كل ست حرة وعيب نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية

فضل شاكر

الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

أنغام

هو انت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية

نور عمرو دياب

بعد ما غنلها صدقنى خلاص بصوته .. حبيب نور ابنة الهضبة الغامض يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد