قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم قاعدة نوجه الجوية في همدان الإيرانية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومًا صاروخيًا، منذ الساعات الأولي صباح اليوم، على عدة قواعد عسكرية منها قاعدة "نوجه" الجوية في مدينة همدان الإيرانية.

ووفقًا لوكالة "مهر" للأنباء، فإن الهجوم أدي إلى حدوث أضرار مادية بالقاعدة، مع وضع جميع الطائرات الحربية التابعة للقاعدة في حالة تأهب قصوي. وتم استهداف منظومة الدفاع الجوي في منطقة سوباشي بمحافظة همدان بدون وقوع أي وفيات أو إصابات بالمنطقة.

فيما دعى معاون الشؤون السياسية لمحافظة همدان المواطنين عدم الانسياق للشائعات أو إعادة نشر الأخبار غير الرسمية، مؤكدًا أن الأخبار والبيانات ستصدر بشكل رسمي ودقيق من الجهات الرسمية المختصة.

وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الجوية قد شنت ضربة "استباقية" على إيران، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت اسم عملية "الأسد الصاعد"، حيث استهدفت المنشئات النووية، ومواقع عسكرية ومدنية مما أسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين، والقادة العسكريين، والعلماء الإيرانيين.

ومن بين أبرز القتلى من كبار القادة العسكريين كلًا من قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد باقري، بالإضافة إلى عدد من العلماء النوويين، من بينهم محمد مهدي طهرانجي، فريدون عباسي دواني، وأحمد رضا ذو الفقاري.