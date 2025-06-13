برلماني: الدولة تتحرك بذكاء استراتيجي لتأمين مخزون الطاقة وسط التوترات الإقليمية

أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب وبصورة دورية مستوى المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والغاز الطبيعي، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

تأمين احتياجات السوق المحلية

قال الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم إن الحكومة، وبتوجيهات من القيادة السياسية، أولت اهتمامًا بالغًا خلال السنوات الماضية بتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، سواء من خلال التوسع في مشروعات التخزين أو تعزيز قدرات الدولة في مجال إنتاج وتكرير النفط والغاز.

وأشار إلى أن الدولة نجحت بالفعل في تكوين احتياطي استراتيجي كافٍ من مختلف أنواع الوقود، مما يعزز من قدرتها على الصمود أمام أي اضطرابات محتملة قد تؤثر على الإمدادات الإقليمية أو العالمية.



مصر أصبحت لاعبًا محوريًا في قطاع الطاقة

أضاف عضو لجنة الطاقة، أن مصر أصبحت لاعبًا محوريًا في قطاع الطاقة بالمنطقة، بفضل سياساتها الرشيدة ومشروعاتها الكبرى، مثل حقل ظهر للغاز الطبيعي، ومجمعات التكرير الجديدة، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي.

وشدد الجبلاوي على أهمية استمرار هذا النهج الاستباقي من الدولة؛ لضمان استقرار السوق المحلي، وتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الإنتاج المختلفة دون انقطاع، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.