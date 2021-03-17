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رياضة

الشيشيني يكشف أسباب رفضه الانضمام للجهاز المعاون لـ كارتيرون مع الزمالك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:51 ص
سامي الشيشيني
سامي الشيشيني
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محمد رشاد
كشف سامي الشيشيني، المدرب السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أسباب رفضه الانضمام للجهاز الفني الجديد للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال الشيشيني عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم يتواصل معي أحد من مجلس الإدارة بشكل رسمي للعودة للعمل في الجهاز الفني لباتريس كارتيرون".

وأضاف: "وكيله حازم فتوح وأفراد مقربون من كارتيرون هم الذين تحدثوا معي، واعتذرت لأنني لا أريد العمل في مجال كرة القدم في الوقت الحالي وليس نادي الزمالك".

وتابع: "كنت سأعتذر أيضا لو كان تحدث معي أي مسؤول من مجلس إدارة الزمالك، لكن لم يتواصل معي أي فرد من مسؤولي الزمالك الحاليين للانضمام للجهاز الفني الجديد لكارتيرون".

وأكمل: "قررت البعد عن التدريب بعد التجربة الصعبة مع أسوان، فما تعرضت له في أسوان من الصعب أن يمر به أي مدرب في العالم، كما أن رحيل كريم الطيب تسبب لنا في متاعب عديدة".

وأتم سامي الشيشيني قائلا: "كنت أتقاضى راتبا لا يليق بي في نادي الزمالك، عملت كمدرب وليس كمدرب عام، هناك مَن يقول لا تتحدث عن الفلوس لكني سأتحدث لأن هذا حقي".
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