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أخبار العالم

بريطانيا تؤكد سلامة لقاح أسترازينيكا.. وخبر سار بشأن عملية التطعيم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:05 ص
دعاء أبوهشيمة
أكدت بريطانيا، اليوم الأربعاء، مجددا على ثقتها بسلامة لقاح "أكسفورد - أسترازينيكا"، وذلك في أعقاب تعليق دول أوروبية التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بشكل احترازي لحين توضيح علاقة التطعيم بهذا اللقاح بحالات تجلط دموي في أوردة دماغية. 

وأعلنت السلطات البريطانية أنه بنهاية الاسبوع الحالي ستكون لقحت نصف السكان، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد طمأن البريطانيين، في وقت سابق، بأن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن، مؤكدا أن حكومته واثقة جدا من استخدامه في حملة التطعيم.

ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه طمأنة الناس بأن الجرعات آمنة، قال جونسون: "نعم أستطيع". وأشار "في هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا لدينا أقوى المنظمين وأكثرهم خبرة في العالم.. إنهم لا يرون أي سبب على الإطلاق لتعليق برنامج التطعيم بهذا اللقاح".

وعلقت ألمانيا وهولندا وأيرلندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا والنمسا، استخدام جرعات استرازينيكا في حملة التطعيم ضد كورونا.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس الثلاثاء إن فوائد لقاح كورونا تتجاوز بكثير آثاره الجانبية وتفوق أي مخاطر محتملة، مضيفة أنه لا أدلة على تسبب لقاح أسترازينيكا بجلطات.

كما أكدت أيضا منظمة الصحة العالمية، أنه لا دليل حتى الآن على وجود أعراض جانبية للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس، إن لقاح أسترازينيكا هو "لقاح ممتاز" و"لا يوجد سبب لعدم استخدامه". وأشارت هاريس في مؤتمر صحفي بجنيف، إلى أن تعليق عدد من الدول استخدامه جاء "كإجراء احترازي".

ولفتت إلى أنه من المهم ضرورة الاستمرار في استخدام لقاح استرازينيكا، مؤكدة أن عملية التطعيم يجب أن تستمر للحد من تفشي كورونا.
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