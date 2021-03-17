استشارى جهاز هضمى يكشف نسبة فاعلية لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد منيسى ، استشارى الجهاز الهضمى بطب القصر العينى ، إن الدولة المصرية كانت على أتم الاستعداد لأزمة كورونا بداية من الغلق الكلى ومرورأ ب توفير الأدوية واللقاحات





وأوضح " منيسى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الدولة المصرية كانت أول الدول التى وفرت دواء ريمديسفير والذى كان من أهم الأدوية فى بداية جائحة كورونا للحالات الحرجة فى العناية المركزة بل وقمنا بتصنيعه وتم تصديره للدول الأوروبية ، مؤكدأ أن كافة اللقاحات الحالية آمنة بنسبة كبيرة تصل 95% ، لافتأ إلى أن فاعلية اللقاح الأمريكى نسبته 94% ، أما الصينى 86% ، اما الانجليزى 70% ..





ولفت إلى أن الأداء الحكومى المصرى منذ القضاء على فيروس سى والتى كانت تكلفة الجرعة الواحدة وقتئذ 150 ألف دولار وكانت فى مصر ب المجان وكان يأتى الوفود الأوروبية لأخذ هذا اللقاح مرورأ ب أزمة كورونا ..





وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول التى اعتمدت اللقاحات والتجارب السريرية والمشاركة فى هذا الأمر مع عدم وجود أى نقص فى المواد الغذائية مقارنة بعدد كبير من دول العالم الأول .





وأكد أن مصر أدارت أزمة كورونا من كافة الجهات وليس الناحية الطبية فقط ، لافتأ إلى أن المقارنة بين مصر والدول الاخرى سنجد الأداء المصرى العظيم وتحقيق نتائج أفضل ب إجراءات محسوبة ..































