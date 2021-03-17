نابسا يفاجئ شبيبة القبائل الجزائري بهدف في الشوط الأول بالكونفدرالية

انتهى الشوط الأول من مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ومضيفه نابسا ستارز الزامبي، بتقدم الأخير بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية.





وسجل جيمي موكييا هدف المباراة الوحيد لنابسا في الدقيقة 12.





ودخل شبيبة القبائل اللقاء، وهو في المركز الثاني بمجموعته، برصيد 3 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي بفارق الأهداف، فيما يحتل القطن الكاميروني ونابسا ستارز، المركزين الثالث والرابع بدون رصيد.





كان شبيبة القبائل تغلب في الجولة الأولى على ضيفه القطن الكاميروني بهدف نظيف، بينما خسر نابسا ستارز أمام مضيفه نهضة بركان حامل اللقب (0-2).



