ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نابسا يفاجئ شبيبة القبائل الجزائري بهدف في الشوط الأول بالكونفدرالية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:36 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء أشرف
انتهى الشوط الأول من مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ومضيفه نابسا ستارز الزامبي، بتقدم الأخير بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بكأس الكونفيدرالية.

وسجل جيمي موكييا هدف المباراة الوحيد لنابسا في الدقيقة 12.

ودخل شبيبة القبائل اللقاء، وهو في المركز الثاني بمجموعته، برصيد 3 نقاط، خلف نهضة بركان المغربي بفارق الأهداف، فيما يحتل القطن الكاميروني ونابسا ستارز، المركزين الثالث والرابع بدون رصيد.

كان شبيبة القبائل تغلب في الجولة الأولى على ضيفه القطن الكاميروني بهدف نظيف، بينما خسر نابسا ستارز أمام مضيفه نهضة بركان حامل اللقب (0-2).

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترقب مصري| الكاف يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. اليوم

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

حسام غالي عضو مجلس النواب يسحب قرعة الكونفدرالية

قرعة الكونفدرالية.. بيراميدز يواجه أبيدجان الإيفواري

شبيبة القبائل والقطن الكاميروني وإنيميبا يتأهلون لمرحلة المجموعات بالكونفدرالية

موعد قرعة مجموعات الكونفيدرالية 2021 والقنوات الناقلة.. اليوم

ترشيحاتنا

هل تقبل صلاة الكسلان؟ الإفتاء ترد

المادة فقط.. خالد الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام الترجي

معرفش حاجة وفال خير.. عبير صبري تعلق على تصدرها مؤشرات البحث على جوجل

مفيش حاجة بعيدة على ربنا.. عصام الحضري يعلن موقفه من العودة لمنتخب مصر على طريقة إبراهيموفيتش

مع تخوفات من زيادة إصابات كورونا.. هل تلغي الحكومة الفصل الدراسي الثاني

في عيد ميلادها.. اسم دينا الشربيني بالكامل وعمرها الحقيقي وقصة خيانتها

Advertisements

شوبير يزف بشري ساره بشأن كهربا ويعلق على ثلاثية الأهلي

وفاة رضا حميدة نجم الزمالك السابق في منزله

بيرشوا مادة بيضا على اللاعبين.. بيراميدز يشكو نامونجو إلى الكاف

خالد الغندور يشيد بـ الأهلي وموسيماني عقب ثلاثية الفريق أمام فيتا كلوب

الجماهير سبب نجوميتهم.. حازم إمام يهاجم مجلس الزمالك واللاعبين

شوبير يكشف سر هزيمة الزمالك أمام الترجي التونسي ويوجه نصيحة

أول تعليق من رئيس استادات عقب ثلاثية الاهلي بمرمى فيتا كلوب

مفيش حاجة بعيدة على ربنا.. عصام الحضري يعلن موقفه من العودة لمنتخب مصر على طريقة إبراهيموفيتش

المادة فقط.. خالد الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب الهزيمة أمام الترجي

نبيل معلول يتهم مجلس إدارة الزمالك بالتسبب في الهزيمة من الترجي

طارق حشيش يخلي مسئوليته عن هزيمة الزمالك أمام الترجي : انتظروا استاد وشركات للنادي

النقاز لـ"صدى البلد": مشكلتي كانت مع نجل رئيس الزمالك السابق ولا أعلم لماذا يشتمني الجمهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. مي سليم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

طريقة تحضير مشروب الفرابتشينو المثلج .. خطوة بخطوة

بـ الكاجوال.. هبة مجدي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام