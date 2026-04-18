عماد الدين حسين: فجوة واسعة بين طهران وواشنطن رغم حديث التفاؤل حول المفاوضات

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، إن الحديث عن جولة مفاوضات قريبة بين الولايات المتحدة وإيران، وربما تُعقد يوم الاثنين كما تشير بعض التقارير، لا يعكس بالضرورة تقاربًا حقيقيًا في المواقف، خاصة في ظل التصعيد السياسي المتبادل والتصريحات المتناقضة بين الجانبين.

وأوضح حسين، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن موافقة إيران على شروط تتعلق بنقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، يقابلها نفي إيراني واضح، ما يكشف عن فجوة كبيرة في الفهم والتوقعات بين الطرفين حول جوهر الاتفاق.

وأضاف أن الخلاف لا يقتصر على الملف النووي، بل يمتد إلى قضايا إقليمية مثل وضع مضيق هرمز واستمرار التوترات المرتبطة به إلى جانب ارتباطات محتملة بين الجبهات المختلفة في لبنان وإيران، ما يزيد من تعقيد المشهد التفاوضي.

وأشار إلى أن هناك تساؤلات حول دور دول الخليج في هذه المفاوضات، وهل سيكون دورها فاعلًا أم هامشيًا، مؤكدًا أن الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع الميداني كبيرة، ما يستدعي عدم الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج أي اتفاق محتمل.