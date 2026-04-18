إيران تفتح مضيق هرمز.. ترامب يشكر الخليج ويهاجم الناتو ويكشف ترتيبات نووية جديدة

في تطور لافت على صعيد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت طهران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، في خطوة تعكس تقدما في مسار المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، وسط تفاعل دولي وترحيب أمريكي حذر.

وفي هذا الصدد، أعلنت إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية، بالتزامن مع تكثيف المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب الدائرة بين الطرفين.

وقد لاقى هذا القرار ترحيبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبر عن موقفه عبر سلسلة منشورات على منصة "تروث سوشيال"، تناول فيها تطورات الأزمة، إضافة إلى ملفات إقليمية ودولية أخرى.

وفي منشور أول، أخطأ ترامب في تسمية المضيق، قبل أن يصحح ذلك لاحقا، مؤكدا أن المضيق مفتوح بالكامل أمام الملاحة، مع استمرار الحصار البحري المفروض على إيران إلى حين استكمال التفاهمات النهائية. وأوضح أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا، متوقعاً التوصل إلى اتفاق قريب.

كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستستحوذ على ما وصفه بـ"الغبار النووي"، مؤكدا عدم وجود أي تبادل مالي مقابل اليورانيوم الإيراني المخصب.

وفي سياق منفصل، شدد على أن هذا الملف لا يرتبط بلبنان، لكنه تعهد بالتعامل مع الوضع هناك، بما في ذلك دور حزب الله، ومنع أي تصعيد عسكري إسرائيلي ضد البلاد.

ووجه الرئيس الأمريكي رسائل شكر إلى دول الخليج، من بينها السعودية والإمارات وقطر، مشيدا بدورها في دعم الجهود الحالية، كما أعلن عن تعاون أمريكي إيراني في إزالة الألغام البحرية من المضيق.

في المقابل، انتقد حلف الناتو، معتبرا أنه لم يكن فاعلا خلال الأزمة.

وأكد ترامب في ختام تصريحاته أن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مجددا، معتبرا ذلك خطوة مهمة نحو استقرار عالمي، واصفا اليوم بأنه "عظيم ومشرق للعالم".

من جانبها، أكدت طهران، عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي، أن إعادة فتح المضيق تأتي تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن الملاحة ستتم وفق مسارات منظمة ومعلنة مسبقا من قبل الجهات المختصة.

كما شدد مسؤولون إيرانيون على الالتزام بإبقاء المضيق مفتوحا، مع احتمال إدخال ترتيبات أمنية جديدة.

في السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية عن وجود مفاوضات بين البلدين حول خطة لإنهاء الحرب، تتضمن بنودا من بينها الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وتشير تصريحات حديثة لترامب إلى تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، قد يشمل إعادة فتح المضيق بشكل دائم وترتيبات اقتصادية، وسط وساطات إقليمية ودولية تهدف إلى تقريب وجهات النظر، كما رجحت مصادر إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لفترة محدودة في حال دعت الحاجة، لتفادي عودة التصعيد وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.