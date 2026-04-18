اجتماع رباعي في أنطاليا لبحث مفاوضات أمريكا وإيران وتطورات الإقليم

أكد وزير الخارجية د بدر عبد العاطي خلال اجتماع الآلية الرباعية في أنطاليا على أهمية تكثيف التنسيق المشترك بين الدول الأربع مصر تركيا وباكستان والسعودية، في ظل الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة حالياً وفقًا لما نقلته قناة الأولي.

تداعيات اقتصادية

تبادل وزراء الخارجية خلال الاجتماع التقييمات بشأن التداعيات الاقتصادية الوخيمة الناتجة عن الحرب، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي.

اتفاق على استمرار الجهود

اتفق وزراء خارجية الآلية الرباعية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق، إلى جانب استمرار بذل الجهود لإنجاح مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية بما يدعم الاستقرار الإقليمي.