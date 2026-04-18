212 فرصة عمل بشركة صناعات نسجية بالسويس

أعلنت وزارة العمل عن توفر 212 فرصة عمل جديدة بالشركة المصرية الألمانية للصناعات النسيجية بمحافظة السويس، وذلك لجميع المؤهلات (عالي ومتوسط) من الجنسين، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب وفقاً للخبرة والكفاءة لكل تخصص.

وتشمل الوظائف المتاحة قائمة متنوعة من التخصصات الفنية والإدارية، حيث تطلب الشركة 150 عامل ماكينة، و30 عامل جودة، بالإضافة إلى 10 أفراد أمن و10 عمال نظافة. كما تم فتح باب التقديم لشغل 7 وظائف لعمال صيانة (ذكور فقط) و5 وظائف لعمال قص، وذلك للباحثين عن عمل ممن تتجاوز أعمارهم 20 عاماً، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الصناعات النسيجية بكوادر شابة ومؤهلة.

ودعت الوزارة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى التواصل السريع عبر الأرقام المخصصة (01001632889 - 01066650131) للاستفسار وتقديم الطلبات، مؤكدة أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من البطالة ودفع عجلة الإنتاج في القلاع الصناعية الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية.