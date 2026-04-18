فرص عمل بالأردن برواتب مجزية

أعلنت وزارة العمل عن توفير 9 فرص عمل جديدة للشباب المصري بدولة الأردن الشقيقة، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة بالخارج وضمان حقوق العمالة المصرية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الفرص التي تطرحها الوزارة عبر مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها، لضمان تقديم مسارات توظيف آمنة ورسمية للراغبين في العمل بالقطاعات الفنية والزراعية والإنشائية.

تتوزع الفرص المتاحة بين عدة تخصصات حيوية، حيث تشمل فنيي منشار حجر للعمل لدى مكتب حمادة محمد حسن جاهين برواتب تتراوح بين 290 و320 ديناراً أردنياً، ويشترط في المتقدمين امتلاك خبرة في تشغيل وصيانة ماكينات تشكيل الرخام والجرانيت، وأن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً. كما تضمن الإعلان فرصاً لـ عمال باطون وخرسانة للعمل بشركة محمد عبد القيسي وشريكه، براتب يبدأ من 290 ديناراً أردنياً، مع فتح باب السن للمتقدمين من 18 وحتى 60 عاماً، مما يتيح فرصة لذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال.

وفي القطاع الزراعي، أتاحت الوزارة 5 فرص عمل لعمال زراعة ورعاية نخيل لدى شركة الريشة للاستثمارات الزراعية، براتب شهري قدره 290 ديناراً أردنياً. وقد حددت الوزارة شروطاً خاصة لهذه الفئة تشمل امتلاك خبرة محددة في قطاع نخيل المجهول، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و35 عاماً. ودعت الوزارة الشباب الراغبين في اقتناص هذه الفرص إلى المسارعة بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص للطلبات (https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index)، مؤكدة على ضرورة استيفاء كافة الشروط المعلنة لضمان جدية الترشح والقبول.