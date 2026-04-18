عاجل | إيران تعيد فتح 6 مطارات جزئياً وإعادة تشغيل جزء من مجالها الجوي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، بأن السلطات أعادت فتح ستة مطارات داخل البلاد، في مقدمتها مطار الإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران، وذلك بعد فترة من القيود التشغيلية التي طالت حركة الطيران وفقًا لما نقلته قناة الأولي .

كما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية عن إعادة فتح جزء من المجال الجوي الإيراني، ما يسمح باستئناف محدود للرحلات الجوية الداخلية والدولية عبر مسارات محددة وتحت إجراءات تنظيمية خاصة.

يأتي هذا التطور في إطار إعادة تنظيم حركة الملاحة الجوية داخل إيران، وسط متابعة مستمرة للوضع التشغيلي في المطارات والمسارات الجوية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب الإغلاق الجزئي السابق.