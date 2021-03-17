زياد السويفي يكتب: عيد الدبلوماسية المصرية.. ومكانة مصر العالمية

تتعامل بندية واحترام.. علاقات دولية منفتحة.. وتعاون مستمر مع الجميع .. هدفه الوحيد مصالح مصر وشعبها.. الالتزام المتبادل وعدم التدخل في شئوننا الداخلية مبدأ تتمسك به.. احترام العهود والمواثيق أمر لا تفريط فيه .. لا تتدخل في شئون غيرها.. ولا تقبل تدخل الغير في شئوننا.. تدعم السلام والاستقرار في المنطقة .. والقانون الدولي حاكم لقراراتها .. تضع البعد الاقتصادي للعلاقات الدولية أمام أعينها..









إنها الدبلوماسية المصرية.. جنينا ثمار سياستها الجديدة خلال 6 سنوات ماضية تحت قيادة حكيمة واعية، فحصلنا على مقعد غير دائم في مجلس الأمن، ورأسنا لجنة مكافحة الإرهاب في المجلس ذاته وترأسنا القمة العربية..









وجمعت مصر بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغيير المناخ.. وترأسنا أيضًا الاتحاد الأفريقي..









6 سنوات.. من الزيارات الخارجية والمشاركة في القمم والمحافل الإقليمية والدولية وزيارات استثنائية..







