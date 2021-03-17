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شيريهان أبو الحسن: 15% من حالات الطلاق بسبب الخيانة الافتراضية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 10:19 م
شيريهان ابو الحسن
شيريهان ابو الحسن
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، إن هناك فرقا بين وجود صداقات كثيرة على الإنترنت والخيانة الإلكترونية، لافته إلى أن هناك رجالا كثيرين لا يرون أن حديثهم مع صديقاتهم عبر الإنترنت خيانة وأن العلاقات الإكترونية ليست خيانة.

وأضافت الإعلامية شيريهان أبو الحسن، خلال حوارها ببرنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON، أن الدراسات الصادرة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية عام 2019 تشير إلى أن 27% من حالات الطلاق منذ أقل من 5 سنوات سببها الإنترنت والعلاقات عبر الإنترنت.

وأشارت الاعلامية شيريهان أبو الحسن، إلى أن 15% من حالات الطلاق منذ أقل من 5 سنوات؛ بسبب الخيانة الافتراضية وإن الزوج يقوم بعمل علاقة عاطفية أون لاين دون أن يرى الطرف الآخر.
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