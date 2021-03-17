الرئيس اللبناني يدعو سعد الحريري لتقديم استقالته وإفساح المجال لغيره

دعا الرئيس اللبناني ميشال ‏عون، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى اجتماع عاجل في قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معه وفق الآلية الدستورية.









وقال "عون"، في كلمة ألقاها مساء اليوم، إنه في حال وجد الحريري نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف.









وأشار إلى أن وباء كورونا يتربص وأيضًا العوز والبطالة والهجرة وزوال القدرة الشرائية، وكذلك انقطاع المواد والتخبط في مختلف السلطات الدستورية والإدارات المعنية بتأمين مستلزمات العيش فيما لم نخرج بعد من فاجعة انفجار المرفأ فكل يوم يحمل أثقاله ويتفاقم القلق بفعل العجز عن أبسط أساليب الحياة الكريمة.









وأضاف: "لقد سلكت درب المسألة الوعرة في ظلّ نظام تجذّر فيه الفساد السلطوي والمؤسساتي واستشرى وارتفعت أمامي كلّ المتاريس وأنتم تعرفون أنّي ما اعتدت الإذعان والرضوخ دفاعًا عن كرامتكم وعيشكم الحر الكريم".









وتابع : بعدما تقدم الحريري بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية ما أدخل البلاد في نفق التعطيل أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير".









واستطرد : ‏ آثرت الصمت إفساحًا في المجال أمام المعالجات على مختلف المستويات وتفاديًا لأيّ حدث من جرّاء التجاذبات والانقسامات الحادّة في المواقف السياسيّة وانهيار المنظومة الاقتصاديّة والماليّة نتيجة سياسات خاطئة لعقود خلت.







