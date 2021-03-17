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برلمان

تنطلق الأحد والاثنين المقبلين.. ننشر أجندة جلسات مجلس الشيوخ

الأربعاء 17/مارس/2021 - 11:53 م
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  جلساته البرلمانية يومى الاحد والاثنين القادمين ، لمناقشة عددا من الموضوعات المحالة من مجلس النواب. 

ويناقش المجلس  خلال جلساته ٣ تقارير برلمانية على مدار يومى انعقاده وهم  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث"

كما يناقش  اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.


ويتضمن التقرير الثالث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بالقطن

وتعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها ١٤ لجنة ،اجتماعاتها عقب انتهاء الجلسات البرلمانية .
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