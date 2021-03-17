التضامن: صرف مساعدات تكافل وكرامة لـ 3.8 مليون أسرة.. فيديو

قال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية برنامج " تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الإجتماعي، إنه يتم صرف مساعدات تكافل وكرامة لـ 3.8 مليون اسرة.





وأضاف ياسر عب السلام في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" بدء صرف مساعدات برنامج كرامة بداية من يوم 15 مارس الماضي والصرف مستمر على مدار شهر كامل وبدأ الصرف لعملاء تكافل من يوم 17 مارس وسيستمر لمدة شهر كامل".





وتابع ياسر عبد السلام:" يتم صرف المساعدات النقدية من جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية".





وأكمل ياسر عبد السلام:" يتم صرف المساعدات النقدية عبر ماكينات السحب الآلي وفي مكاتب البريد"، مضيفا:" برنامج تكافل يستهدف الاسر التي بها أطفال أقل من 6 سنوات، وبرنامج كرامة يعتبر دعم نقدي غير مشروط يستهدف رعاية المسنين وذي الاحتياجات الخاصة والأيتام بقيمة دعم شهري يعادل 450 جنيه".



