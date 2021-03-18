لذيذة وشهية .. طريقة عمل كوكيز ريد فيلفت

كوكيز ريد فيلفت من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد اسرتك و بالأخص للأطفال، لذا قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل كوكيز ريد فيلفت في المنزل بأسهل الخطوات.





مقادير كوكيز ريد فيلفت

1 كوب زبدة

2 و ربع كوب دقيق

نصف كوب سكر بني

نصف كوب سكر أبيض

2 بيضة فانيلا

1 ملعقة صغيرة كربونات صوديوم

2 ملعقة كبيرة كاكاو

1 و نصف كوب شوكليت شيبس أبيض

لون طعام احمر





طريقة تحضير كوكيز ريد فيلفت

-فى العجان، تخفق الزبدة ثم يضاف السكر الأبيض والبني ويخفقوا جيدا

-يضاف البيض تدريجيا مع استمرار الخفق، وتضاف فانيليا ولون طعام أحمر ويخفق

-تضاف المقادير الجافة وتخلط جيدًا

-تخلط بشوكولاتة شيبس بيضاء وتشكل إلى كوكيز

-ترص في صينية مبطنة بورق زبدة وتدخل الفرن حتى تمام النضج