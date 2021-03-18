لذيذة وشهية .. طريقة عمل كوكيز ريد فيلفت

كوكيز ريد فيلفت من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد اسرتك و بالأخص للأطفال، لذا قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل كوكيز ريد فيلفت في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير كوكيز ريد فيلفت
1 كوب زبدة
2 و ربع كوب دقيق
نصف كوب سكر بني
نصف كوب سكر أبيض
2 بيضة فانيلا
1 ملعقة صغيرة كربونات صوديوم
2 ملعقة كبيرة كاكاو
1 و نصف كوب شوكليت شيبس أبيض
لون طعام احمر
طريقة تحضير كوكيز ريد فيلفت
-فى العجان، تخفق الزبدة ثم يضاف السكر الأبيض والبني ويخفقوا جيدا
-يضاف البيض تدريجيا مع استمرار الخفق، وتضاف فانيليا ولون طعام أحمر ويخفق
-تضاف المقادير الجافة وتخلط جيدًا
-تخلط بشوكولاتة شيبس بيضاء وتشكل إلى كوكيز
-ترص في صينية مبطنة بورق زبدة وتدخل الفرن حتى تمام النضج
-وتقدم بالهنا