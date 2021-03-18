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مرأة

لذيذة وشهية .. طريقة عمل كوكيز ريد فيلفت

الخميس 18/مارس/2021 - 01:54 ص
طريقة عمل كوكيز ريد
طريقة عمل كوكيز ريد فيلفت
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هاجر هانئ
كوكيز ريد فيلفت من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد اسرتك و بالأخص للأطفال، لذا قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل كوكيز ريد فيلفت في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير كوكيز ريد فيلفت
1 كوب زبدة 
2 و ربع كوب دقيق 
نصف كوب سكر بني 
نصف كوب سكر أبيض 
2 بيضة فانيلا 
1 ملعقة صغيرة كربونات صوديوم 
2 ملعقة كبيرة كاكاو 
1 و نصف كوب شوكليت شيبس أبيض 
لون طعام احمر 

طريقة تحضير كوكيز ريد فيلفت
-فى العجان، تخفق الزبدة ثم يضاف السكر الأبيض والبني ويخفقوا جيدا
-يضاف البيض تدريجيا مع استمرار الخفق، وتضاف فانيليا ولون طعام أحمر ويخفق
-تضاف المقادير الجافة وتخلط جيدًا
-تخلط بشوكولاتة شيبس بيضاء وتشكل إلى كوكيز
-ترص في صينية مبطنة بورق زبدة وتدخل الفرن حتى تمام النضج
-وتقدم بالهنا
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